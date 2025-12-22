Derzeit setzt das Landratsamt auf seinen Computern noch Microsoft Office-Lizenzen der Version 2016 ein. Diese haben den Status End-of-Life erreicht. Als Ersatzbeschaffung wurden nun die Version 2024 geordert. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo-Modell, sondern um Kauflizenzen. Darin sind allerdings im Gegensatz zur Version Microsoft Office 365 keine cloudbasierte Dienstleistungen enthalten. Von den vier Angeboten war das der Soft & Cloud GmbH aus Münster mit 99.400 Euro am günstigsten und erhielt den Zuschlag.