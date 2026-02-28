Noch im Herbst 2025 gab es die Hoffnung, dass die Wirtschaft im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wieder anzieht. Inzwischen überwiegt jedoch Ernüchterung: Ein schneller Aufschwung ist nicht in Sicht. Besonders die Industrie als wichtigste Branche steht unter Druck – nicht nur wegen der allgemeinen Marktlage, sondern vor allem wegen steigender Kosten. Das zeigt die Konjunkturumfrage zum Jahresbeginn 2026 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen.