Zum Kreisfeuerwehrverband (KFV) gehören Feuerwehrvereine des Landkreises Schmalkalden-Meiningen sowie drei Feuerwehr-Musikvereine. Durch den Verband werden – stets in Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort – Veranstaltungen wie das Frauentreffen, die Orientierungsfahrt und vieles mehr organisiert. Ein Höhepunkt ist jährlich das Treffen der Alters- und Ehrenkameradschaft. Das wurde nun am vergangenen Samstag im voll besetzten Kulturhaus in Kaltenlengsfeld gefeiert. „Dies ist immer ein besonderer Tag für unsere Seniorinnen und Senioren“, sagte Gerald Gutberlet. Er hatte die Kameradschaft bisher kommissarisch geführt, die Verantwortung dafür getragen, dass die Älteren in den Feuerwehrvereinen ihre Erfahrungen an die Aktiven weitergeben und die Feuerwehren unterstützen können, aber auch Tradition, Geselligkeit und das Miteinander pflegen.