Schwallungen (dpa/th) - Ein Haus in Schwallungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Das teilte die Polizei mit. Der Bewohner des Hauses bemerkte das Feuer noch rechtzeitig und konnte die Wohnung verlassen. Wenig später stand die Wohnung komplett in Flammen. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Haus wurde durch den Brand komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro.