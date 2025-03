Noch 51 Plätze sind Mitte Februar in den Asylunterkünften des Landkreises frei gewesen. Darüber informierten Mitarbeiter des Landratsamtes die Kreistagsmitglieder während der jüngsten Sitzung. Sie wiesen zugleich darauf hin, dass in Kürze zwölf weitere Asylbewerber erwartet werden. In den Gemeinschafts- und Einzelunterkünften sind neben den aktuell 736 Asylbewerbern noch 144 sogenannte Fehlbeleger untergebracht. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um anerkannte Asylbewerber, die eigentlich aus der Asylunterkunft ausziehen müssten, oftmals aber noch keine Wohnung auf dem freien Markt fanden und deshalb weiter hier bleiben dürfen. Insgesamt gibt es im Landkreis neun Gemeinschaftsunterkünfte und 137 Einzelunterkünfte mit zusammen 931 Plätzen.