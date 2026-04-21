Mehrgenerationenhäuser können genauso wie Gemeindekümmerer oder der Pflegestützpunkt des Kreises mit den Zuschüssen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben bedacht werden. Auch für Bürgerbusse, Dorftreffs oder die Thüringer Eltern-Kind-Zentren stehen die Zuschüsse aus dem Programm bereit. Rund 16 Millionen stellt der Freistaat Thüringen landesweit dafür zur Verfügung, knapp 855.000 Euro davon erhält der Kreis Schmalkalden-Meiningen, der bei Vorhaben mindestens einen Anteil von 30 Prozent selbst trägt. Das Fördergeld gibt es allerdings nur, wenn der Kreis seinen bereits bestehenden Integrierten Sozialplan aktualisiert.