Am 31. Mai startet das Stadtradeln im Landkreis Schmalkalden-Meiningen laut Mitteilung aus dem Landratsamt „mit einem bedeutenden Meilenstein für den Radverkehr“: Im Rahmen einer geführten Auftakt-Tour wird die neue Teilstrecke des Mommelstein-Radweges zwischen dem ehemaligen Bahnhof Auwallenburg und Brotterode feierlich eröffnet. Der Lückenschluss entlang der alten Bahntrasse nach Brotterode verbessert die Anbindung an die bekannten Fernradwege Rennsteig und Werratal-Radweg.