Eine Milliarde Euro stehen thüringenweit für das Kommunale Investitionsprogramm bereit. Jede Kommune bekommt ein eigenes Kreditkontingent, das Land übernimmt Zins und Tilgung komplett. „Für unsere Region heißt das Investitionschancen in Millionenhöhe“, betont der CDU-Kreisvorsitzende Ralf Liebaug. Kommunen und der Kreis könnten damit Projekte starten, Pläne umsetzen und Zukunft bauen, ohne auf ihren Kosten sitzen zu bleiben. Seinen Worten zufolge fließen knapp 59 Millionen Euro in den Jahren 2026 bis 2029 in den Landkreis. Er nannte zugleich konkrete Summen für einzelne Orte in den Jahren 2026 bis 2029. So stehen zum Beispiel Meiningen rund 6,6 Millionen Euro, Schmalkalden 5,1 Millionen Euro, Zella-Mehlis 3,2 Millionen Euro, Steinbach-Hallenberg 2.4 Millionen Euro, Brotterode-Trusetal 1,5 Millionen Euro, Floh-Seligenthal 1,5 Millionen Euro, Kaltennordheim 1,5 Millionen Euro, Grabfeld 1,4 Millionen Euro, Wasungen 1,4 Millionen Euro, Rhönblick 685 000 Euro, Schwallungen 575 000 Euro, Fambach 490 000 Euro, Oberhof 420 000 Euro, Frankenheim 270 000 Euro, Rohr 240 000 Euro, Rippershausen 200 000 Euro, Rosa 180 000 Euro, Christes 140 000 Euro, Belrieth 86 000 Euro, Leutersdorf 57 000 Euro und Birx 44 000 Euro zur Verfügung.