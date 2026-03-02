„Ganz oft wird in Sonntagsreden das Ehrenamt gepriesen – den warmen Händedruck und den Regen wohlmeinender Worte kennt man. Aber damit lässt sich am Ende keine Fußballmannschaft ausrüsten, kein Feuerwehrfahrzeug anschaffen, keine Veranstaltung organisieren. Dafür braucht es Geld!“ Das sagte Beate Meißner, Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, in ihrer Rede zur Vergabe der Ehrenamtsförderung.