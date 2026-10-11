Ein feierlicher Rahmen, echte Freude, aber auch nachdenkliche Worte: Mit einem Festakt zum 35-jährigen Bestehen ihrer Partnerschaft haben der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und der hessische Vogelsbergkreis ihre langjährige Verbindung gewürdigt und die weitere Zusammenarbeit bekräftigt. Die Feierlichkeiten fanden im stilvollen Ambiente des Rokokosaals im Hohhaus-Museum der Stadt Lauterbach statt. Die Gastgeber aus dem Vogelsbergkreis hatten dabei gleich doppelt Grund zur Freude: Auch mit dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg verbindet sie seit dreieinhalb Jahrzehnten eine Partnerschaft, die im Rahmen dieses gemeinsamen Festaktes gefeiert wurde.