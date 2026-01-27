Landrätin Peggy Greiser (parteilos) begrüßt die von Bund und Ländern vereinbarte föderale Modernisierungsagenda. Ziel der Agenda ist es, staatliche Verfahren spürbar zu beschleunigen, Bürokratie abzubauen und Verwaltungsleistungen konsequent zu digitalisieren. Die Kreischefin unterstützt diesen Weg: „Ein moderner Staat muss digital, effizient und bürgernah sein. Entscheidend ist, dass Digitalisierung nicht Selbstzweck bleibt, sondern konkrete Entlastungen schafft – für unsere Bevölkerung, für Unternehmen und für die kommunale Verwaltung.“ Ihren Worten zufolge arbeitet der Landkreis mit Hochdruck daran, zentrale Bausteine dieser Modernisierung umzusetzen. Dazu zählen unter anderem: