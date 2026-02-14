Der Krankenstand im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Versicherte bei der DAK-Gesundheit waren durchschnittlich an 26 Kalendertagen krankgeschrieben. Die meisten Fehltage gingen auf das Konto von Muskel-Skelett Problemen. Weitere wichtige Ursachen waren psychische Erkrankungen auf Rang zwei und Krankheiten des Atmungssystems auf Rang drei. Das zeigt eine neue Analyse der DAK-Gesundheit. Die Krankenkasse hat alle Krankschreibungen ihrer Versicherten in der Region vom Berliner IGES Institut auswerten lassen.