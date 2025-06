Nicht nur bei Fußball-Großereignissen sollen schwarz-rot-goldene Fahnen wehen. Die CDU in Schmalkalden-Meiningen wünscht sich dauerhaft die Deutschlandflagge an Schulen und weiteren öffentlichen Gebäuden, die dem Kreis gehören. Auch die Flaggen Thüringens, der Europäischen Union und des Landkreises sollen hier im Wind flattern. „Das ist mehr als ein symbolischer Akt. Die Beflaggung macht staatliche Institutionen sichtbar, steht für deren demokratische Legitimation und stärkt das Gefühl gemeinsamer Identität“, sagt Fraktionschef Ralf Liebaug. In Zeiten zunehmender Polarisierung, gezielter Desinformation und wachsender Angriffe auf die demokratische Grundordnung sende eine Dauerbeflaggung ein klares Signal aus für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und europäisches Miteinander. Schwarz-Rot-Gold sei das Bekenntnis zu einem Land, das aus seinen Fehlern gelernt habe, so Liebaug. Dieses Erbe gehöre allen Demokraten – nicht den Feinden der Freiheit. Liebaug kündigte an, im nächsten Kreistag den Antrag zur Abstimmung einzubringen.