Schmalkalden-Meiningen: Auto fährt gegen abbiegenden Wagen - ein Schwerverletzter

Schwallungen (dpa/th) - Ein Mann ist im Landkreis Schmalkalden-Meiningen mit seinem Auto mit einem anderen Wagen kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Der 47-Jährige übersah bei Schwallungen mutmaßlich, dass ein Mann mit seinem Wagen vor ihm von einer Landstraße in einen Feldweg abbiegen wollte, wie die Polizei erklärte. Er stieß am Mittwochabend seitlich gegen das Auto des 88-Jährigen und schob es in den angrenzenden Straßengraben.