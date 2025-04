Für alle Kinder, die am 1. August 2026 sechs Jahre alt sind, beginnt gemäß Thüringer Schulgesetz die Schulpflicht am 1. August 2026. Kinder, die am 30. Juni 2026 mindestens fünf Jahre alt sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Schule aufgenommen werden. Die Anmeldungen sind wie nachstehend veröffentlicht möglich: