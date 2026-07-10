Über Windräder wird gerade vielerorts diskutiert – auch im Kreistag Schmalkalden-Meiningen. Die AfD beantragte zur jüngsten Sitzung, den Bau weiterer Windkraftanlagen im Thüringer Wald und am Rennsteig innerhalb des Kreisgebietes zu verhindern. Dazu strebte die stärkste Fraktion die Streichung von geplanten Flächen aus dem Entwurf des Regionalplans an und wollte eine Resolution des Kreistags an die Thüringer Landesregierung richten. Der Kreis sollte auch keine eigenen Flächen für Windkraft zur Verfügung stellen.