Im Frühjahr nächsten Jahres sollen die Bauleute anrücken an der einstigen Regelschule Schwarza, die sich mit der Grundschule Kühndorf bereits zu einer Thüringer Gemeinschaftsschule zusammengeschlossen hat. Künftig werden hier die Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam unter einem Dach unterrichtet – mit einer Klasse pro Jahrgang. Auf 8,9 Millionen Euro schätzt das Landratsamt insgesamt die Baukosten für die Sanierung des Schwarzaer Schulgebäudes samt Turnhalle.