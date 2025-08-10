Die Henneberger Turnhalle oberhalb der Grundschule hat sich am Samstagvormittag in eine kleine Festhalle verwandelt. Die Wände sind geschmückt mit Girlanden, Luftballons und kleinen Zuckertüten. Der Schulchor unter Leitung von Jutta Beßler hat ein Programm vorbereitet mit Vorträgen und Liedern. „Hurra, hurra, die Schule geht jetzt los“, klingt es fröhlich aus vielen Kehlen. Aufgeregt sitzen auf den vorderen Bänken die 23 Mädchen und Jungen, fein herausgeputzt von ihren Eltern im Publikum. Alle Augen sind auf die neuen Gesichter der Schule gerichtet, jeder mit einem schicken Ranzen vor den Füßen. Für die Kleinen ist heute ein großer Tag, ein bedeutender Meilenstein in ihrem jungen Leben: Ihre Schulzeit beginnt. Die Fotos, die sie mit der großen Zuckertüte in ihren Händen zeigen, werden sie ihr Leben lang an die ersten Schritte in die Welt des Lernens erinnern.