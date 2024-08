Sie machen in der Gemeinschaftsunterkunft sauber, sind in kommunalen Bauhöfen im Einsatz oder bei der Neuen Arbeit Thüringen in Meiningen in einem speziellen Projekt tätig: Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehen derzeit insgesamt 42 Asylbewerberinnen und Asylbewerber einer gemeinnützigen Arbeit nach. Darüber informierte der Sprecher des Landratsamtes, Christopher Eichler, auf Nachfrage der Heimatzeitung. Über das Projekt der Neuen Arbeit Thüringen zur Beschäftigung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Migranten (biff) sind 18 Frauen und Männer gemeinnützig tätig, etwa in den Holz- und Metallwerkstätten, im Grünbereich, der Hauswirtschaft oder der EDV. 14 Bewohner reinigen die Gemeinschaftsunterkünfte – und zwar in Meiningen (unterhalb des Landsbergs sowie in der einstigen RAW-Turnhalle), in Breitungen, Kaltennordheim, Schafhausen sowie an der Zwick bei Schmalkalden. In den kommunalen Bauhöfen von Zella-Mehlis, Breitungen, Wernshausen, Kaltennordheim und Schmalkalden sind insgesamt zehn Leute eingesetzt. Sie alle bekommen entsprechend des Asylbewerbergesetzes eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde zu den Unterhaltszahlungen.