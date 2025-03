Die Feuerwehrmänner und -frauen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind rund um die Uhr einsatzbereit, um Leben zu retten und Schäden zu verhindern. Auch im Jahr 2024 war ihr Engagement ungebrochen. Ob Brände, Verkehrsunfälle, Unwetterschäden, Hilfsleistungen oder Fehlalarme: Insgesamt rückten sie zu 1823 Einsätze aus. Dies bedeutet zwar einen Rückgang im Vergleich zu 2023 (2133 Einsätze), jedoch bleibt das Einsatzgeschehen auf einem hohen Niveau. „Unsere Feuerwehrfrauen und -männer leisten tagtäglich großartige Arbeit. Sie setzen sich unermüdlich für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ein. Besonders erfreulich ist, dass wir eine stabile Mitgliederzahl in den Wehren verzeichnen und unser Nachwuchs in den Jugendfeuerwehren an den aktiven Dienst herangeführt wird“, betont Landrätin Peggy Greiser.