Es geht weiter mit den literarischen Salons. Diese Veranstaltungsreihe des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde hoben Susanne Ehrhardt und Gudrun Hammel im vorigen Herbst aus der Taufe. In Anlehnung an die Salonabende, die die Dichterin Arnoldine Wolf (1769 – 1820) zu Lebzeiten in der Todenwarthschen Kemenate in Schmalkalden durchgeführt hatte, wurde dieses Profil wiederbelebt. So schlüpfte man bereits in die Rollen von Jane Austin und Jean Paul.