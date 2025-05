Am Himmelfahrtstag herrschte auf dem Altmarkt der Fachwerkstadt eine besondere Stimmung: Die traditionsreiche Fahrzeugmarke Llyod stand im Mittelpunkt eines vom Lloyd-Freunde IG e. V. organisierten mehrtägigen Treffens. Dieses führt in diesem Jahr an den Rennsteig, mit Stationen unter anderem in Eisenach, Meiningen und Schmalkalden. Rund 60 Teilnehmer, der älteste war 92 Jahre alt, der am weitesten angereiste kam aus Österreich, präsentierten mit Stolz ihre Modelle, egal ob Alexander, Arabella und LT, Zwei- oder Viertakter. Die Begeisterung sowohl bei den Lloyd-Fahrern – „Diese Kulisse ist traumhaft“ – als auch bei den Gästen war groß.