Das Heizungsgesetz des Bundes hat zwar für einen hohen Grad von Empörung unter der Bevölkerung gesorgt, doch bei der ersten Runde zur Wärmeplanung im Schmalkalder Rathaus ging keineswegs übermäßig temperamentsgeladen zu. Das lag am Referenten Felix Kleiser von der Freiburger Firma Greenventory, am ausgleichenden Schmalkalder Bürgermeister Thomas Kaminski und an den knapp 20 sachorientierten Besuchern selbst. Für einige ist die Wärmeplanung die Stunde der Verheißung, es kann alles gar nicht schnell genug gehen. „Wir interessieren uns sehr für regenerative Energien und würden uns jetzt schon gerne zusammenschließen, etwas unternehmen“, sagte eine Bürgerin.