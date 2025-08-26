Die Städte Schmalkalden und Montana (Bulgarien) verbindet eine über 50-jährige gewachsene und lebendige Freundschaft. Insbesondere die enge Partnerschaft zwischen dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium und dem Fremdsprachengymnasium Petar Bogdan hat den interkulturellen Austausch gefördert und zahlreiche persönliche Begegnungen zwischen den jungen Menschen beider Städte gefördert. Im September wird erneut eine Schülergruppe aus Montana am PMG erwartet.