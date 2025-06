Planmäßig wurden die Arbeiter der Möller-Bau GmbH aus Breitungen am gestrigen Donnerstag fertig. Der Verkehr wurde während dieser Zeit mit Ampelverkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Arbeiter frästen zunächst die rissigen Bereiche heraus, verlegten an den Kanten Fugenband und brachten mit Fertiger und Walze die neue Bitumenschicht auf. Insgesamt rund 20 000 Quadratmeter der Fahrbahn wurden so repariert und sollen die Lebenserwartung der Landstraße erhöhen. Die Baumaßnahme wurde durch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Regionalbereich Südwest in Zella-Mehlis, in Auftrag gegeben.