Das war doch Johannes Gutenberg. Der Erfinder des modernen Buchdrucks. Und neben ihm eine nachgebaute historische Druckerpresse. Die passte ebenso gut ins Rathausfoyer wie die Verkleidungen von Jochen Kettner und seines Neffens Falk.
Die Rathaustüren standen am Wochenende offen. Es war wieder Zeit für den Kunsthandwerkermarkt. Wer noch ein letztes Geschenk suchte, hatte die Qual der Wahl.
