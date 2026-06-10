Ich kann mich noch genau daran erinnern: Es war kurz, nachdem die Mauer gefallen war. Es klingelte an unserer Haustür in unserem kleinen Dorf, ein junger Mann stand da und erzählte eine herzzerreißende Geschichte. Er sei gerade aus dem Knast entlassen worden und sein Bewährungshelfer wolle, dass er Geld verdiene. Dann zeigte er ein Blatt mit verschiedenen Zeitschriften, die wir bestellen sollten. Mit einem Abo würden wir ihm bei seiner Wiedereingliederung ins normale Leben sehr helfen. Was soll ich sagen? Wir waren jung und er brauchte das Geld. Und wir waren gutgläubig.