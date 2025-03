Schmalkalden: Kostümiert im Unterricht

Die Abiturjahrgänge am Philipp-Melanchthon-Gymnasium (PMG) und am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Schmalkalden stehen kurz vor der Zielgeraden. In der Mottowoche wird sich bis Freitag täglich zu einem anderen Thema kostümiert. Geplant sind Zeitreise, Geschlechtertausch, Kindheitshelden und Lieblingsfilmcharaktere. Am Donnerstag geht der Biokurs schick mit Anzug und Krawatte in die Kläranlage, erzählt Schülerin Elisa Löhlein.