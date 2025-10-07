Schmalkalden: Konzert mit dem Schlosser-Chor

So waren in den letzten Chorproben nahezu 40 Sänger anwesend und dazu noch in den einzelnen Stimmen gleichmäßig verteilt. Wenn dann aus so vielen Männerkehlen und bei guter Raumakustik ausdrucksvolle Lieder erklingen, ist Gänsehautfeeling angesagt.

Einen erheblichen Anteil daran haben natürlich auch die beteiligten Dirigenten Matthias Bretschneider, Hilmar Pilz und Volkmar Krannich, die sich bei den vorbereitenden Chorproben abwechselten.

Alle Besucher können sich somit auf ein ganz besonderes Programm der befreundeten Männerchöre aus Thüringen und Sachsen freuen sowie die beeindruckende Kraft des Gesangs erleben, die über Grenzen hinweg verbindet.

-Konzert anlässlich 40 Jahre Chorgemeinschaft Bergfreunde Schmalkalden und Sächsischer Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden; Samstag, 1. November; Mehrzweckhalle Schmalkalden (Am Neuen Teich); Beginn: 15:30 Uhr, Einlass: ab 14:30 Uhr; Eintritt: 15 Euro; Kartenvorverkauf dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Vereinsgaststätte „Zum Bergfreund“, Kirchhof 4, Schmalkalden.