  Region
  Schmalkalden

  Konzert mit dem Schlosser-Chor

Schmalkalden Konzert mit dem Schlosser-Chor

Emil Keller

Die Schmalkalder „Bergfreunde“ und der „Kurt Schlosser“-Chor aus Dresden feiern am 1. November ihre 40-jährige Zusammenarbeit mit einem Jubiläumskonzert.

 
Schmalkalden: Konzert mit dem Schlosser-Chor
Die „Bergfreunde“ Schmalkalden zum 40-jährigen Jubiläum 2023 in der Stadtkirche Schmalkalden, gemeinsam mit Sangesfreunden aus Kleinschmalkalden und dem befreundeten „Kurt Schlosser“-Chor aus Dresden und dem Dirigenten Matthias Bretschneider. Foto: Emil Keller

Der Sportlerchor „Bergfreunde“ aus Schmalkalden kann nach der 40-jährigen Gründungsfeier im Jahre 2023 bereits ein weiteres Festkonzert feiern. Im Mittelpunkt steht dabei die langjährige und freundschaftliche Verbindung zum Sächsischen Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ aus Dresden.

Hierzu ein kurzer Rückblick: Anlässlich eines Verbandstages am 14. April 1984 hatten die „Bergfreunde“ einen ihrer ersten Auftritte in der ehemaligen DTSB-Sportschule in Bad Blankenburg. Mit einigen Wanderliedern lockerten die Schmalkalder das Programm auf und erhielten beachtlichen Beifall. Dies war dem Sektionsleiter und Delegierten des Bergsteigerchors „Kurt Schlosser“ Alex Daniel aufgefallen und er bescheinigte den „Bergfreunden“ eine beachtliche Leistung kurze Zeit nach deren Gründung. Der Auftritt beeindruckte, sodass eine Unterstützung oder Patenschaft von den Dresdnern in Aussicht gestellt wurde.

Weitere Gespräche und Abstimmungen folgten und so entwickelte sich eine langjährige und freundschaftliche Verbindung zwischen den Männerchören.

Der erste gemeinsame Auftritt beider Chöre fand dann am 8. September 1985 statt. Ort der Begegnung war die Wildwiese, zwischen Torstein und Hoher Liebe, in der Sächsischen Schweiz. Im Nachhinein einigten sich die Vorstände der Chöre, dass dieses erfolgreiche Treffen der „Startschuss“ für die weitere Zusammenarbeit sein sollte.

Viele Freunde des Chorgesangs werden sich auch gerne an die Konzerte beider Chöre in Schmalkalden zurückerinnern. Letztmalig traten sie 2023 anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Bergfreunde Schmalkalden“ in der Schmalkalder Stadtkirche auf.

Einen umfassenden Rückblick auf die 40-jährige Zusammenarbeit der Chöre hat das Vorstandsmitglied der „Bergfreunde“, Volker Kittel, in einer bebilderten Broschüre zusammengestellt. Diese Broschüre wird zum Nachlesen den Konzertbesuchern der Jubiläumsveranstaltung zur Verfügung stehen.

Der Programmablauf des Konzerts sieht nach der Begrüßung vier Liederblöcke vor. Den Auftakt und den Abschluss gestalten die „Bergfreunde“ und der „Bergsteigerchor Kurt Schlosser“ gemeinsam. Die Liedblöcke im Mittelteil singen die Chöre jeweils alleine, sodass insgesamt 27 abwechslungsreiche, heimat- und naturbezogene Lieder zum Vortrag kommen.

Auch Solobeiträge von Franziska Schneider werden zu hören sein und sorgen zusätzlich für einen Höhepunkt. Die einzelnen Titel der Chorbeiträge sollen aber eine Überraschung für die Konzertbesucher bleiben. Erwähnt sei noch, dass in bewährter Weise die bekannte Moderatorin Kristin Lenk durch das Programm führen wird.

Die Schmalkalder „Bergfreunde“ haben sich schon längere Zeit auf die Veranstaltung vorbereitet und auch die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen. Um in gewohnter Stärke aufzutreten, hat sich seit längerer Zeit eine Zusammenarbeit mit der Chorgemeinschaft „Werratal“ aus Möckers und Wernshausen angebahnt. Auch Sangesfreunde aus Kleinschmalkalden werden beim Konzert mit auf der Bühne stehen.

Die Altersstruktur und die Mitgliederentwicklung in den regionalen Chören haben zu dieser Form der Zusammenarbeit geführt und die gegenseitige Unterstützung hat sich dabei bestens bewährt.

So waren in den letzten Chorproben nahezu 40 Sänger anwesend und dazu noch in den einzelnen Stimmen gleichmäßig verteilt. Wenn dann aus so vielen Männerkehlen und bei guter Raumakustik ausdrucksvolle Lieder erklingen, ist Gänsehautfeeling angesagt.

Einen erheblichen Anteil daran haben natürlich auch die beteiligten Dirigenten Matthias Bretschneider, Hilmar Pilz und Volkmar Krannich, die sich bei den vorbereitenden Chorproben abwechselten.

Alle Besucher können sich somit auf ein ganz besonderes Programm der befreundeten Männerchöre aus Thüringen und Sachsen freuen sowie die beeindruckende Kraft des Gesangs erleben, die über Grenzen hinweg verbindet.

-Konzert anlässlich 40 Jahre Chorgemeinschaft Bergfreunde Schmalkalden und Sächsischer Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ Dresden; Samstag, 1. November; Mehrzweckhalle Schmalkalden (Am Neuen Teich); Beginn: 15:30 Uhr, Einlass: ab 14:30 Uhr; Eintritt: 15 Euro; Kartenvorverkauf dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Vereinsgaststätte „Zum Bergfreund“, Kirchhof 4, Schmalkalden.