Gene Helios klingt traurig. „Wir brauchen dringend ein neues Domizil“, erklärt sie am Telefon. Wir – das ist der Verein „Über den Tellerrand“. Der veranstaltet monatlich ein internationales Kochevent für jedermann. Die Gäste kommen, so auch beim letzten Treffen am 25. Oktober, zahlreich und mit großer Vorfreude. Das geplante Menü beim letzten Treffen war chilenisch: Pastel de choclo, ein sehr leckerer Maisauflauf.