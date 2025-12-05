Gute Nachrichten aus dem Elisabeth-Klinikum. „Nach dem Bekanntwerden, dass uns Chefarzt Dr. Veitt zum neuen Jahr verlässt, gibt es immer wieder Anfragen, ob und wie es weitergeht“, erklärt Marc Reggentin, der das operative Geschäft des Schmalkalder Krankenhauses seit Juli leitet. Ronni Veitt war 18 Jahre lang Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Internistische Onkologie, Pneumologie und Beatmungsmedizin, wobei der Schwerpunkt die Gastroenterologie darstellt. Veitt wechselt ans Klinikum nach Suhl. Nun musste dringend die Nachfolge geklärt werden. Der 44-jährige Reggentin hat in den letzten Wochen gewirbelt und freut sich nun, dass zum neuen Jahr ein ehemaliger Oberarzt als solcher zurückkommt: „Dr. Abbas Alwadei wird als Oberarzt ins Team der Gastroenterologie kommen, sodass dort ohne Unterbrechung weitergearbeitet und eine gute Basisversorgung sichergestellt werden kann.“