Die A.G. Thorwarth Metallwarenfabrik GmbH ist eine Firma mit langer Tradition. Adam Georg Thorwarth gründete sie im Mai 1876 als erste Deutsche Zwingenfabrik. Das Domizil war am Neumarkt 14. Zwingen – das sind Kappen an Holzgriffen für Handwerkzeuge – wurden durch Tiefziehen hergestellt. In Schmalkalden geschah das in der Zwingenfabrik damals wesentlich wirtschaftlicher, als es vorher der Fall war. Das Unternehmen arbeitete erfolgreich und wuchs. 1901 erwarb Thorwarth das Firmengelände am Blechhammer, wo das Unternehmen noch heute seinen Sitz hat. Ein Neubau entstand. Zwingen, Hülsen, Kappen und andere Tiefziehteile für eine Vielfalt von Branchen werden produziert.