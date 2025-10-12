Donnerlittchen – diese Marktweiber hatten es faustdick hinter den Ohren! Sie begrüßten die Gäste mit „Haufen“, scherzten über deren Beinkleider, tratschten über den Bierkrieg – Anfang 1525. Welch Ungeheuerlichkeit! Die Kanoniker brauten damals heimlich Bier. „Hier ist schon was los gewesen!“, geiferte Marktweib Johanna (Johanna Witt) Und privat? Naja – Johannas Mann Matthias war Nachtwächter. Die Kammer war klein, das Bett warm. Die Chance für Schwager Fred, der unter die Decke huschte. Das Ende vom Lied: Manfred. Ein zartes Wesen, gut eingehockt im Mantel. Johanna, die Mutter, traute sich mit dem Kind sogar hinauf ins Rathaus. Welch Unverfrorenheit!
Schmalkalden Klatsch, Tratsch und Kirchenzoff anno 1525
Annett Recknagel 12.10.2025 - 12:00 Uhr