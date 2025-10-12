Donnerlittchen – diese Marktweiber hatten es faustdick hinter den Ohren! Sie begrüßten die Gäste mit „Haufen“, scherzten über deren Beinkleider, tratschten über den Bierkrieg – Anfang 1525. Welch Ungeheuerlichkeit! Die Kanoniker brauten damals heimlich Bier. „Hier ist schon was los gewesen!“, geiferte Marktweib Johanna (Johanna Witt) Und privat? Naja – Johannas Mann Matthias war Nachtwächter. Die Kammer war klein, das Bett warm. Die Chance für Schwager Fred, der unter die Decke huschte. Das Ende vom Lied: Manfred. Ein zartes Wesen, gut eingehockt im Mantel. Johanna, die Mutter, traute sich mit dem Kind sogar hinauf ins Rathaus. Welch Unverfrorenheit!