Alle sechs Jahre werden die Vorstände in den Kirchengemeinden neu gewählt. Am 26. dieses Monats sind über 600.000 Gemeindemitglieder der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) unter dem Motto „Zeichen setzen“ aufgerufen, zu bestimmen, wer die Kirche von morgen gestaltet. Bis 19. Oktober kann online gewählt werden, wozu Dekan Ralf Gebauer ausdrücklich aufruft. „Ich habe das selbst auch schon gemacht, es ist kinderleicht“, sagt er.