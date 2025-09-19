Schmalkalden: Kindern feiern ihren Tag

Strahlender Sonnenschein, fröhliches Kinderlachen und ein buntes Programm – so feierten die Kinder des Kindergartens einen ganz besonderen Kindertag im Garten der Einrichtung Hedwigswiese. Einen Tag vor dem offiziellen Feiertag am Samstag.
In der Kita Hedwigswiese wurde mit Eis und anderen Angeboten schon mal vorgefeiert.
Für beste Stimmung sorgte die Kinderdisko, bei der die kleinen Tänzerinnen und Tänzer voller Energie die Tanzfläche eroberten. Ein besonderes Highlight rollte ebenfalls an: das Eismobil der Rhöner Eismanufaktur verwöhnte Groß und Klein mit erfrischenden Leckereien. Neben Musik und Eis warteten weitere Attraktionen: Beim Kinderschminken verwandelten sich die Kinder in fantasievolle Wesen. Das abwechslungsreiche Programm ließ keine Wünsche offen. In der fröhlichen Atmosphäre des Gartens war Platz zum Spielen, Staunen und Genießen – ein wahres Paradies für die Kinder.
„Wir wünschen allen Kindern einen zauberhaften Kindertag – voller Freude, Fantasie und strahlender Momente. Bleibt neugierig, bleibt fröhlich, bleibt einfach Kinder!“, teil Nicole Schubert im Namen der Pädagoginnen und Pädagogen des Kindergarten Hedwigswiese mit. Dem schließt sich die Redaktion der Heimatzeitung gerne an.