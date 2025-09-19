Schmalkalden: Kindern feiern ihren Tag

Für beste Stimmung sorgte die Kinderdisko, bei der die kleinen Tänzerinnen und Tänzer voller Energie die Tanzfläche eroberten. Ein besonderes Highlight rollte ebenfalls an: das Eismobil der Rhöner Eismanufaktur verwöhnte Groß und Klein mit erfrischenden Leckereien. Neben Musik und Eis warteten weitere Attraktionen: Beim Kinderschminken verwandelten sich die Kinder in fantasievolle Wesen. Das abwechslungsreiche Programm ließ keine Wünsche offen. In der fröhlichen Atmosphäre des Gartens war Platz zum Spielen, Staunen und Genießen – ein wahres Paradies für die Kinder.