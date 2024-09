Hohe Nachfrage Warum in den Zügen weiter Platzmangel herrscht

Um in den Zug zu kommen, müssen Fahrgäste über Koffer und Co. klettern. Ein Bild, das aktuell gar nicht so selten ist. Warum es unwahrscheinlich ist, dass es auf absehbare Zeit wieder mehr Platz in den Zügen gibt ...