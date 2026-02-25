Schmalkalden: Kaminski & Co sind guter Hoffnung

Die Sache ist kompliziert. Das wurde zur Sondersitzung des Stadtrates am Montagabend in Schmalkalden deutlich. Es geht um das Stimmrecht in einem Gremium, das entscheidend mitzureden hat, wenn es um die Planung von Straßen, Schienen, Stromtrassen, Gewerbegebieten, Gesundheitsvorsorge, höhere Bildungseinrichtungen und Windparks in der Region geht. Dieses Gremium heißt Regionale Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen und öffnet den Blick über die kommunalen Grenzen hinaus. Die nächste Zusammenkunft ist am 25. März.