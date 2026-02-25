Schmalkalden: Kaminski & Co sind guter Hoffnung

Interpretationslücke im Gesetz gibt Hoffnung

Doch die drei Bürgermeister Kaminski, Giesder und Widder sind zuversichtlich, dass auch sie am 25. März wie Knapp und – vorausgesetzt die Wahl geht auch in den anderen Räten durch – Brodführer am Tisch der Entscheider und nicht auf den Beobachterplätzen sitzen werden. „Wir haben ein juristisches Gutachten anfertigen lassen, das uns die Hoffnung gibt, eine Interpretationslücke im Gesetz gefunden zu haben“, sagt der studierte Jurist Thomas Kaminski. Ein Verwaltungsrechtler habe herausgefunden, dass es zeitlich so gewesen sei, dass die Bürgermeister am 1. Juli 2024 gewählt und damit geborenes Mitglied wurden, aber der Landesentwicklungsplan erst Ende August das dezentrale Oberzentrum benannt habe. Deshalb sei davon auszugehen, dass die neue Regelung erst ab der nächsten Wahl der hauptamtlichen Bürgermeister im Jahr 2030 greifen werde und somit die alte Regelung – Bürgermeister der Mittelzentren sind geborene Mitglieder der RPG – Bestandsschutz habe.