Dieser Tage fand im Rahmen des Projekts „Zukunft Ukraine“ das Abschlussseminar mit dem Titel „Understanding the German Market: Opportunities and Challenges“ statt. Ergänzt wird diese Maßnahme in den kommenden Tagen durch ein individuelles Coaching, das die Teilnehmerinnen gezielt auf den Einstieg ins Berufsleben in Deutschland vorbereitet.