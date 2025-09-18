Es ist das zweite Mal, dass Mitglieder des Jugendparlaments Schmalkalden in einen Fluss steigen und Müll sammeln. Am Freitag war die Stille dran. Der Vorsitzende des Angelsportvereins Schmalkalden, Oliver Scharf, erklärte den Jugendlichen und Helfern, wie wichtig solche Aktionen sind. Die Schmalkalde sei zwar relativ sauber, doch „die Hände reichen gar nicht aus“, sagt Oliver Scharf. Bei seinem Verein gehe es nicht nur ums Angeln. „Wir sind ein eingetragener Naturschutzverein“, erläutert er.