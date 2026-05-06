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  6. Jazzkonzert und Workshop mit Esther Kaiser

Schmalkalden Jazzkonzert und Workshop mit Esther Kaiser

Vertreter der Musikschule Schmalkalden haben am kommenden Wochenende vom 8. bis 10.Mai ein Konzert sowie einen kostenfreien Workshop organisiert.

Schmalkalden: Jazzkonzert und Workshop mit Esther Kaiser
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Esther Kaiser zählt zu den prägenden Stimmen des zeitgenössischen Jazzgesangs. Foto: privat

Vom 8. bis zum 10. Mai findet ein Blues-, Pop- und Jazzkonzert statt. Anschließend können Interessierte an einem Workshop mit der deutschen Jazzsängerin und Professorin für Jazzgesang Esther Kaiser aus Dresden teilnehmen.

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Der Workshop beginnt am 8. Mai um 19 Uhr mit einem Konzertabend im Saal des Reinhard-Naumann-Hauses in der Künkelsgasse 32, heißt es aus der Musikschule.

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Hier treten Esther Kaiser und Jazzpianist Carsten Johannes Daerr im Duo auf. Beim abgestimmten Zusammenspiel aus Stimme und Klavier werden Jazzstandards neu interpretiert.

Beide haben einige Alben herausgebracht, darunter auch zwei gemeinsame CD Produktionen, nämlich „Jazz Poems“ und „The moment we met“, wie die Musikschule informiert.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Weitere Informationen sind bei der Musikschule Schmalkalden erhältlich.

Am Samstagvormittag gleich das nächste Konzert

Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung findet am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Freigelände des Reinhard-Naumann-Hauses ein Open Air Konzert statt. Hier tritt Esther Kaiser mit dem Jazz-Ensemble der Musikschule Schmalkalden, den „Jazz-O-Phonics“, auf.

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Außerdem findet am Samstag von 13 bis 19 Uhr eine Masterclass, also ein Workshop, im Reinhard-Naumann-Haus statt. Zuhörer sind herzlich eingeladen.

Für alle, die gerne singen

Am Sonntag, dem 10 Mai findet von 10 Uhr bis 12 Uhr im Saal des Naumann-Hauses ein lockeres Circle-Singing mit Esther Kaiser statt.

Dieser offene Vormittag richtet sich an alle die gerne singen - ob als Hobby, mit oder ohne eigene Band, im Chor oder solo - und auch an Menschen, die sich zum ersten Mal stimmlich und im geschützten Raum einer Gruppe ausprobieren möchten. Dabei bewegt sich das Format in einem stilistischen Feld zwischen Jazz, Pop und Blues, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teilnahme am Circle-Singing ist ebenfalls gebührenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.