Schmalkalden: Jazzkonzert und Workshop mit Esther Kaiser

Dieser offene Vormittag richtet sich an alle die gerne singen - ob als Hobby, mit oder ohne eigene Band, im Chor oder solo - und auch an Menschen, die sich zum ersten Mal stimmlich und im geschützten Raum einer Gruppe ausprobieren möchten. Dabei bewegt sich das Format in einem stilistischen Feld zwischen Jazz, Pop und Blues, heißt es in einer Pressemitteilung.