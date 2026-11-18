Was kommt nach dem Studium? Auf diese Frage gibt es wohl so viele Antworten wie Absolventinnen und Absolventen. Manche bleiben in der Region, andere zieht es in die Großstadt oder ins Ausland. Die neue Ausstellung „Journeys. People. Inspiration“ an der Hochschule Schmalkalden zeigt, wie unterschiedlich diese Wege aussehen können. Bei der Vernissage standen deshalb nicht nur die Porträts ehemaliger Studierender im Mittelpunkt, sondern vor allem ihre persönlichen Erfahrungen.