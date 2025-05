Sonne, Urlaub, Entspannung pur. Kai Lehmann roch den Rum und hatte irgendwie auch den Duft einer Havanna-Zigarre in der Nase. Ein Stück Lebensgefühl der Karibik löste das Bild „Cuba libre“ bei ihm aus. „Andere Länder, andere Sitte - Roger bringt das eindeutig bunt auf die Leinwand“, meinte Lehmann und fügte hinzu: „Und dabei war er noch nie dort.“ Künstler haben eben Fantasie. Roger Ziereisens hat eine besondere Wirkung. Jedenfalls die, die von den 22 Bildern, die bis zum Schmalkalder Stadtfest in der „Kleinen Galerie“ auf Schloss Wilhelmsburg zu sehen sind, ausgeht. Bürgermeister Thomas Kaminski war zur Ausstellungseröffnung so entzückt, dass er den Künstler aufforderte: „Lass uns gemeinsam Kuba entdecken.“ Ziereisen lachte und wandte sich an die Gäste:. „Wollt ihr mit?“ Was für eine Frage? Die Atmosphäre zur Ausstellungseröffnung von „Farb-Räume“ am Mittwoch auf Schloss Wilhelmsburg war locker und beschwingt. Es wurde viel gelacht.