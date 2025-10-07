Zuerst kam die Hüpfburg. Danach hatte Gustav Zeit für den Rest. Begeistert drückte der Dreijährige verschiedene Knöpfe im Polizeiauto. „Hallo Polizei“, konnte man ihn sagen hören. Die beste Figur aber gab er auf dem Geländefahrzeug der DRK-Bergwacht in Floh ab. Das ATV - All Terrain Vehicle – war ohnehin ein begehrtes Fotoobjekt. Wobei es im Ernstfall im unwegsamen Gelände eingesetzt wird, um Verunfallte aus den noch so schwierigsten Notlagen zu retten.