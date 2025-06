Die Kleinen sind Anfänger, die Großen Profis. Beide Altersgruppen waren am Wochenende in Breitenbach mit Backen beschäftigt. Im Mini-Backhaus auf dem Spielplatz kamen kleine Pizzen, die sich die Kinder selbst belegen durften, in den Ofen. Gleich daneben ins Backhaus wanderten an drei Tagen 34 Obstkuchen, 15 Zwiebelkuchen und zwei Flammkuchen. Alle groß und rund und lecker. Sechs Stück passen auf einmal hinein. Die ersten brauchen nur eine knappe Viertelstunde bis sie fertig sind.