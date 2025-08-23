„Wir sind nicht gestört – aber wir sind auch geil“, sagt Carsten Daerr und spielt auf die Musikgruppe „Gestört, aber geiL“ an, die am Stadtfestdonnerstag, 28. August um 21 Uhr, auf der Hauptbühne auf dem Altmarkt das musikalische Kommando übernehmen wird. Daerr und seine „Jazz-O-Phonics“ wollen dem Publikum ab 19 Uhr so richtig einheizen. Sie sind die Vorband. Mit Jazz, Blues, Funk, Soul, Raggae wollen sie das Publikum begeistern.