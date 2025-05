Schmalkalden: Im Ruhestand 17 Jahre als Notarzt unterwegs

Zum zweiten Schmalkalder Notfalltag in der Cafeteria des Elisabeth Klinikums Schmalkalden in diesem Jahr gab es einen besonders bewegenden Moment: die feierliche Verabschiedung von Dr. Clemens Bamberg, der sich Ende 2024 aus dem aktiven Notarztdienst zurückgezogen hat. Dr. Bamberg war bis Ende 2007 als Oberarzt der Inneren Klinik tätig. Trotz seines Eintritts in den Ruhestand blieb er der Notfallversorgung weiterhin verbunden und war noch 17 Jahre lang als Notarzt in der Region im Einsatz – zuverlässig, engagiert und jederzeit bereit, bei Personalengpässen einzuspringen.