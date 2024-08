Fußball spielen, den Ball übers Volleyballballnetz schlagen, den Basketball im Netz versenken – alles war am Tag des Sports und der Gesundheit möglich, zu dem der Kreissportbund am Sonntag alle Interessierten eingeladen hatte. Die Judoka des SV Schmalkalden zeigten verschiedene Kata, also Abfolgen von Techniken, aber sie nahmen auch gerne das Angebot des Landesanglerverbands an, der sich ebenfalls mit über 20 anderen regionalen Vereinen im Viba-Park präsentierte. Das Foto zeigt das Kinderangelbecken, wo kleine, aber auch große Kinder ihre Geschicklichkeit ausprobieren und hübsche Magnetfische fangen konnten. Zielwerfen und Werfen einer Fliegenrute sowie eine Malstraße wurden ebenfalls gut angenommen. Der Kreissportbund Schmalkalden-Meiningen unterstützt aktuell etwa 250 Sportvereine mit über 21 000 Mitgliedern beim Organisieren ihrer sportlichen Freizeit. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi – die Aktiven wirken ehrenamtlich in sieben Kreisfachausschüssen (zwei Mal Fußball, Handball, Kegeln, Leichtathletik, Schießsport, Tischtennis). Mehr Infos Im Internet: