Annette Endter erinnert sich noch gut: „Meine Freundinnen und ich haben in Steinbach-Hallenberg so richtig schön eingekauft und viele Primeln bekommen.“ So machten sie bei Timo Schwarz im Blumenladen Station, schauten unter anderem im Concept Store-Claudia und auch bei Abig-Moden vorbei. Das war am 22. März zum „Schdaaimicher Frühling.“