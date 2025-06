Tüten für Hundekot können künftig in den Bauhöfen der Stadt und im Bürgerbüro kostenlos abgeholt werden. Hier werden sie, wie die gelben Säcke auch, in Kleinstmengen abgeben. Die Spender werden nicht mehr bestückt. Diese Information aus dem Ordnungsamt verärgert nicht Hundebesitzer. Das Thema schaffte es Anfang der Woche sogar in den Stadtrat. Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Liebaug ist diese neue Regelung „sinnfrei“. SPD-Stadträtin Kerstin Blaschke konnte ihr auch nicht folgen. Sie verwies darauf, dass auch Gäste und Touristen der Stadt Gassi-Tüten aus den Boxen ziehen.