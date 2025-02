Von wegen Saure-Gurken-Zeit. Der Januar und auch der Februar ist in der Schmalkalder Musikschule nicht nur belebt, sondern auch aktionsreich. Das trifft insbesondere auf die Mädchen und Jungen zu, die sich für eine Teilnahme am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ entschieden haben. Diesmal waren die Kategorien „Akkordeon solo“ und „Violoncello solo“ gefragt. Dass man für einen solchen Wettbewerb sehr gut sein muss, liegt auf der Hand. Also: proben, proben, proben. Und das zahlte sich für sieben Schüler aus. Sophie Queck (Violoncello), Martha Schrumpf und Friedericke Kroboth (beide Akkordeon) erspielten sich in Erfurt einen ersten Platz und qualifizierten sich damit für den Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der Ende März in Arnstadt stattfinden soll.